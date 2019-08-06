مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسأعرب الحاج عماد محمد أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية وأحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج، عن سعادته بالدعوة الكريمة من المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لأداء فريضة الحج في رحلة تعد الأغلى.وقال :" سررنا كثيراً لهذه الدعوة من المملكة التي نحبها ونجلها من كل قلبنا وكأساتذة جامعيين منتمين للخط الأول للدفاع عن الإسلام وسياسته" ، واصفاً البنية التحتية والتطور الذي تشهده السعودية ، متمنياً لها التقدم وأن يبعد عنها كيد الأعداء .وأشاد الحاج عماد، بالجهود المقدمة من برنامج خادم الحرمين الشريفين والجهات الحكومية المختصة بتقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام ، رافعاً شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- على استضافته في هذا البرنامج الذي يأتي تجسيدا لحرصه على تلمس حاجات إخوانه المسلمين في شتى أصقاع المعمورة .// انتهى//17:22ت م0220