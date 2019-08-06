الطائف 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسأقرت الإدارة العامة لتعليم الطائف مشروع التطوير المهني لمعلمات وقائدات الطفولة المبكرة في رياض الأطفال والصفوف الأولية وكذلك الفرق التنفيذية الفرعية بمكاتب التعليم للمشروع ذاته والتي تضم 30 عضوه موزعة على مختلف مكاتب التعليم.وأوضح طلال بن مبارك اللهيبي المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف أنه تم اعتماد اللجان التنفيذية لمشروع التطوير المهني لمعلمات وقائدات الطفولة المبكرة في رياض الأطفال والصفوف الأولية، وتهدف اللجان التنفيذية إلى تدريب المعلمات وقائدات الطفولة المبكرة والمشرفات التربويات في رياض الأطفال والصفوف الأولية "المسار السريع" على مستوى المحافظة ، وإعداد التقارير الدورية حول سير المشروع.ويأتي هذا استكمالاً للجهود المبذولة في إطار أهداف رؤية المملكة 2030، وتسريعاً للخطى نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية.وأعدت إدارة التدريب والابتعاث للبنات برنامجاً تدريبياً يسعى لتنمية قدرات معلمات وقائدات مدارس الطفولة المبكرة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المعمول بها عالمياً بما يضمن تحسين نواتج التعليم .وشرح اللهيبي أن البرنامج الذي سينفذ خلال فترة الاستعداد والتهيئة للعام الدراسي الجديد من حقيبتين تدريبيتين هما التعلم بالاستقصاء في مرحلة الطفولة المبكرة ومهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية.يذكر أن عدد المدارس المعتمدة للطفولة المبكرة بالطائف 36 مدرسة والتي سيتم فيها إسناد رياض الأطفال مع الصفوف الأولية " أول ، ثاني ، ثالث ابتدائي" موزعة على محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً.// انتهى //17:23ت م0221