جدة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسباشرت الفرق المختصة في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية البلاغ الوارد إلى الهيئة بشأن ملاحظة لمخلفات مياه صرف صحي غير معالج في أحد المواقع على كورنيش مدينة الخبر، حيث وجه معالي الرئيس العام للهيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، وبشكل عاجل الوقوف على الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية حيال حادثة التلوث.واتضح من خلال مباشرة الحالة من قبل مفتشي الهيئة وجود مصب تابع لأحد محطات معالجة الصرف الصحي يتم من خلاله تصريف مياه المحطة المعالجة إلى البحر.يذكر أن نائب الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري اجتمع مع مدير عام إدارة خدمات المياه المهندس حمدي الشراري، والمسؤولين عن المحطة، والمقاول المشغل، لتقصي أسباب حادثة التلوث، حيث تبين من خلال زيارة الفريق أن مياه الصرف التي وصلت إلى البحر عبارة عن مياه صرف بعد المعالجة الأولية فقط، ويعود السبب إلى عدم التزام المقاول بتنفيذ خطة الطوارئ واتخاذ الإجراءات المناسبة بعزل المياه غير المعالجة في أحواض مخصصة في هذه الحالات من ثم معالجتها وتصريفها حسب الأنظمة المتعبة.وشدد الدكتور الأنصاري على ضرورة الالتزام بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية بشأن صرف المياه غير المعالجة، والتأكيد على أهمية التزام المديرية العامة للمياه بمراقبة مقاوليها والتأكد من التزامهم بالضوابط والمعايير البيئية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار هذا النوع من حوادث التلوث، بالإضافة استيفاء المخالفات المرصودة وإعادة تأهيل المنطقة المتضررة تحت إشراف الهيئة.// انتهى //17:24ت م0222