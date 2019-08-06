جدة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسأطلقت جمعية "كفى" بمكة المكرمة اليوم، مشروعها التوعوي بجوار ساحات الحرم المكي الشريف "معا ليكون الحرم بيئة نقية" بشراكة استراتيجية مع مؤسسة أبوغزاله الخيرية لتوعية الحجاج بمخاطر التدخين.وأفاد مدير الجمعية المشرف على المشروع إبراهيم بن أحمد الحمدان، أن مشروع "معا ليكون الحرم بيئة نقية" يقام في عامه الثالث بهدف توعية ضيوف الرحمن بأضرار التدخين، موفراً لهم فرصة الإقلاع عنه في مثل هذه المواسم الإيمانية مع توزيع الكروت التثقيفية والسواك للحجاج والزوّار.وبين الحمدان، أن المشروع يتكون من مرحلتين، الأولى بجوار ساحات الحرم، والثانية بمشعر منى بمعرض توعوي وعيادة علاجية لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين عبر أجهزة حديثة وأدوية خاصة، وهو بشراكة بين وزارة الحج والعمرة وبرنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة وإشراف اللجنة الرئيسية للتوعية بأضرار التدخين بإمارة مكة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.يذكر أن عدد المستفيدين من المشروع خلال شهر رمضان الماضي الذين حصلوا على بروشورات توعية ومساويك بديلة عن السجائر بلغ 141 ألف معتمر وزائر، فيما كانت حصيلة السجائر التي تخلصوا منها أكثر من 61 ألف سجارة ولله الحمد.// انتهى //17:25ت م0223