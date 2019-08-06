تبوك 05 ذو الحجة 1440هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية في منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات البدع والوجه وأملج وضباء، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //17:27ت م0224