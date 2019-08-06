منى 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسبحث قائد منطقة الطائف قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج اللواء الركن محمد بن مشبب القحطاني مع قادة الوحدات المشاركة في مهمة الحج الجاهزية التامة لأداء المهمة ، واستمع اللواء القحطاني لإيجاز عن مهام كل قوة .وأوضح قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج أن مشاركة وزارة الدفاع في حج هذا العام تأتي مكملة لدور بقية قطاعات الدولة ليكون موسم الحج ناجحًا بكل المقاييس , مشددًا على أن التوجيهات السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - نصت على تقديم جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.وأبان أن قيادة منطقة الطائف مكلفة بالإشراف المباشر على جمبع الوحدات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع وتشكيل غرفة عمليات مرتبطة بقائد قوة أمن الحج لتنفيذ الخطة الأمنية لموسم حج هذا العام ، كما تقوم أيضاً بإستضافة الحجاج من منسوبي وزارة الدفاع من مختلف القطاعات، وتقديم الرعاية الصحية والطبية لجميع الحجاج في المشاعر المقدسة من خلال المستشفيات الثابتة والميدانية ونقاط الإسعاف التابعة للادارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة. لافتاً إلى اكتمال الترتيبات اللازمة لاستقبال ضيوف الوزارة ، حيث شكلت قوة متكاملة للقيام بهذا الواجب.وحث اللواء القحطاني الجميع ببذل كل الجهود اللازمة لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله, سائلاً الله العلي القدير أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار .// انتهى //17:32ت م0226