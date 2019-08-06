نيويورك 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على ارتفاع اليوم، بدعم من قطاع التكنولوجيا، في الوقت الذي تدخلت فيه الصين لتحقيق استقرار في اليوان بعد يوم من تسجيل المؤشرات الرئيسية لوول ستريت أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد هذا العام.وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 92.88 نقطة أو 0.36 % إلى 25810.62 نقطة، كما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 16.44 نقطة أو 0.58 % إلى 2861.18 نقطة، وربح مؤشر "ناسداك" 78.47 نقطة أو 1.02 % إلى 7804.51 نقطة.// انتهى //17:39ت م0227