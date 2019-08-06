المكلا 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتسليم مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة الدفعة الثانية من أدوية مرضى الثلاسيميا والدم الوراثية.واحتوت الدفعة على أدوية لمرضى الثلاسيميا إضافة لعدد من الأدوية المختلفة لمرضى القلب وكمية من "قِرب الدم "، وتنقسم الدفعة إلى جزئين إحداهما لمستشفى المكلا للأمومة والطفولة والجزء الآخر لمستشفى ابن سينا.وتقدمت إدارة مستشفى المكلا للأمومة والطفولة ومكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت بجزيل الشكر والامتنان لمركز الملك سلمان للإغاثة على دعمه و و جهوده التي يبذلها في دعم الجانب الصحي في جميع المحافظات اليمنية وخصوصًا حضرموت.//انتهى//18:41ت م0254