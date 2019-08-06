الجوف 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم دورات تمكين الشباب في مدينة الجوف، ضمن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن.وجرى تدريب 50 شابا على صيانة الجوالات و التمديدات الكهربائية بما يؤهلهم لدخول سوق العمل.يذكر أن مشروع تحسين سبل العيش قد أنهى تدريب 175 شابًا في مجالات التمديدات الكهربائية والسباكة، وصيانة الدراجات النارية، وفن الديكور والجبس، ولف المحركات ودورات مهنية أخرى، في محافظات حضرموت وعدن وشبوة.//انتهى//18:43ت م0256