حضرموت05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع ( كساء فرحتكم فرحتنا 2 ) في مديريتي سيئون وشبام بمحافظة حضرموت.وتم بعد التدشين توزيع كسوة العيد و ألعاب الأطفال على 74 أسرة بواقع 230 طفلا وطفلة و 100 يتيم و 130 نازحا في محافظة حضرموت.ويأتي ذلك ضمن برامج الدعم المجتمعي المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.//انتهى//18:44ت م0257