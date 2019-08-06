اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع "كساء فرحتكم فرحتنا 2 " في حضرموت
الثلاثاء 1440/12/5 هـ الموافق 2019/08/06 م واس
حضرموت05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع ( كساء فرحتكم فرحتنا 2 ) في مديريتي سيئون وشبام بمحافظة حضرموت.
وتم بعد التدشين توزيع كسوة العيد و ألعاب الأطفال على 74 أسرة بواقع 230 طفلا وطفلة و 100 يتيم و 130 نازحا في محافظة حضرموت.
ويأتي ذلك ضمن برامج الدعم المجتمعي المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.
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18:44ت م
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