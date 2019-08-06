المهرة / مأرب 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع (كساء فرحتكم فرحتنا 2) في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، وفي مديريتي الوادي والمدينة بمحافظة مأربوعقب التدشين تم توزيع كسوة العيد وألعاب الأطفال على 50 أسرة بواقع 150 طفلا وطفلة و 50 يتيما و 50 نازحا و 50 من الأشد فقراً في محافظة المهرة، فيما دشن توزيع كسوة العيد وألعاب الأطفال على 40 أسرة في محافظة مأرب، بواقع 110 أطفال و 35 يتيمًا و 50 نازحًا و 25 من الأشد فقراً.وشكر وكيل أول محافظة المهرة مختار محمد سعيد الجعفري المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على هذه اللفتة الإنسانية المتمثلة بتوزيع كسوة العيد على الفقراء والنازحين في المهرة لإدخال الفرح والسرور على نفوسهم خلال العيد.ويأتي هذا التوزيع ضمن برامج الدعم المجتمعي المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.//انتهى//18:48ت م0258