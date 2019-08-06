طرابلس 5 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 6 أغسطس 2019 م واسأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها من استمرار أعمال العنف بين المجتمعات المحلية في مرزق التي أسفرت في الأيام القليلة الماضية عن مقتل ما يزيد على 20 شخصًا وإصابة الكثيرين.وشددت في بيان لها اليوم، على أن الهجمات العشوائية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم حرب.ودعت الأمم المتحدة السلطات إلى التحقيق في التصعيد الأخير في مرزق وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة بما يتفق وسيادة القانون، موضحة أنها تتواصل مع جميع الأطراف في مرزق من أجل الوقوف على الحقائق.// انتهى //19:02ت م0261