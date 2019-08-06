لندن 5 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 6 أغسطس 2019 م واسأجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طبيب أردوغان تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها إضافة إلى بحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.واتفق الجانبان بحسب بيان الحكومة البريطانية على مواصلة العمل المشترك والتنسيق في محاربة الإرهاب. وبحثا أفضل الطرق لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.// انتهى //19:07ت م0262