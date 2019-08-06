عام / إحباط محاولة للهجرة السرية شمال غربي الجزائر وتوقيف 12 شخصًا
الثلاثاء 1440/12/5 هـ الموافق 2019/08/06 م واس
الجزائر 5 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 6 أغسطس 2019 م واس
أحبط الحرس الجزائري محاولة للهجرة السرية انطلق فيها 12 شخصًا على مركب تقليدي من شواطئ راس كاربون باللرب من ارزيو شمال غربي الجزائر.
وقطع المهاجرون 15 ميلًا عندما تم كشفهم من قبل خفر السواحل الجزائري ليعادوا إلى الساحل من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وتضم المجموعة 4 نساء وفق مصادر خفر السواحل الجزائري.
// انتهى //
19:07ت م
0263