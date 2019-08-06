الجزائر 5 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 6 أغسطس 2019 م واسأحبط الحرس الجزائري محاولة للهجرة السرية انطلق فيها 12 شخصًا على مركب تقليدي من شواطئ راس كاربون باللرب من ارزيو شمال غربي الجزائر.وقطع المهاجرون 15 ميلًا عندما تم كشفهم من قبل خفر السواحل الجزائري ليعادوا إلى الساحل من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.وتضم المجموعة 4 نساء وفق مصادر خفر السواحل الجزائري.// انتهى //19:07ت م0263