الخرطوم 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسأغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية على استقرار عند 14489.307 نقطة.ومقارنة مع تداول الأمس فقد شهد هذا اليوم انخفاض حجم التداول من 145,757,962 إلى 54,407,259 جنيها، بنسبة انخفاض بلغت 63 % ، وانخفاض عدد الأوراق المالية المتداولة من 87,120,232 إلى 100,860 ورقة مالية، بنسبة انخفاض بلغت 99.9 % وانخفاض عدد الصفقات المنفذة من 46 صفقة إلى 45 صفقة بنسبة انخفاض بلغت 2 %.// انتهى //19:07ت م0264