اقتصادي / مؤشر الخرطوم يغلق مستقرًا
الثلاثاء 1440/12/5 هـ الموافق 2019/08/06 م واس
الخرطوم 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس
أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية على استقرار عند 14489.307 نقطة.
ومقارنة مع تداول الأمس فقد شهد هذا اليوم انخفاض حجم التداول من 145,757,962 إلى 54,407,259 جنيها، بنسبة انخفاض بلغت 63 % ، وانخفاض عدد الأوراق المالية المتداولة من 87,120,232 إلى 100,860 ورقة مالية، بنسبة انخفاض بلغت 99.9 % وانخفاض عدد الصفقات المنفذة من 46 صفقة إلى 45 صفقة بنسبة انخفاض بلغت 2 %.
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19:07ت م
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