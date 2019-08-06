الرياض 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسالتقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلاده كريستوفر هنزل.وجرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وتطورات الأوضاع بصورة عامة، كما تناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكد الرئيس اليمني في اللقاء على التعاون والتنسيق بين اليمن والولايات المتحدة في مختلف المجالات ومنها محاربة الإرهاب ومواجهة التدخلات الإيرانية وأطماعها في اليمن وزعزعتها لأمن واستقرار المنطقة والعالم.من جهته، أكد السفير الأمريكي دعم بلاده لليمن وحكومتها الشرعية ووحدتها وأمنها واستقرارها.// انتهى //19:18ت م0267