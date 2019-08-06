منى 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واساجتمع معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص ، برؤساء مراكز الخدمات البلدية بالمشاعر المقدسة المكلفين خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.ورحّب معاليه في مستهل الاجتماع برؤساء المراكز الـ28، ونقل لهم تحيات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي الذي يتابع باستمرار سير العمل وثنائه على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية، التي من شأنها النهوض والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن.وأوضح معالي المهندس محمد القويحص أن المراكز تُعد بلديات مصغرة، تقدم جميع الخدمات للحجاج منها عملية تجميع ونقل النفايات ومكافحة الحشرات، ومراقبة الأسواق والمطاعم ومتابعة المخالفين والتعديات، مشيراً إلى أن لكل مركز نطاق جغرافي محدد.واستمع أمين العاصمة المقدسة إلى ملاحظات المراكز، ومقترحات الحلول التي تسهم في معالجتها، إضافة إلى آراء رؤساء المراكز لتطوير العمل البلدي بالمشاعر المقدسة، واعداً ببذل أقصى الجهود والإمكانات للعمل بها.وقال مخاطباً رؤساء المراكز: "أمامنا مسؤولية كبيرة في تقديم الخدمات على الوجه الأكمل، ويجب أن نتعاون بيننا، ونكون يد واحدة ، فكلنا نعمل سوياً لخدمة ضيوف الرحمن، ومن واجبنا أن نكثف جهودنا، ونواجه التحديات، ونسعى لحلها".من جانبهم، أكد رؤساء المراكز جاهزيتهم التامة والعناصر المكلفة معهم للقيام بأدوارهم الموكلة إليهم، وتقديم خدمات بمستوى عالٍ لضيوف الرحمن.وأشاروا إلى أن أبرز الملاحظات التي يواجهونها تتمثل في الباعة الجائلين والطبخ العشوائي، والحلاقة العشوائية، إضافة إلى ما تتركه بعض شركات الحجاج من بقايا مخلفات البناء وتجهيزات المخيمات، منوهين أنه سيتم بالتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع تلك الملاحظات، وإيقاع الغرامات على المخالفين وفق الأنظمة.وشدد أمين العاصمة المقدسة على ضرورة بذل المزيد من الجهود، ومتابعة جميع الأعمال كالنظافة وصحة البيئة وكل ما يحقق الراحة لخدمة ضيوف الرحمن، وفق الخطط المعدة مسبقاً بهذا الشأن، والرفع بأي تقصير لاتخاذ الاجراءات اللازمة.واختتم المهندس محمد القويحص حديثه بالقول: "إن المملكة منذ تأسيسها حرصت وبذلت الغالي والنفيس لراحة ضيوف الرحمن وخدمتهم ، فضاعفوا الجهود واحرصوا على تقديم كل ما ييسُر على الحجاج، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.// انتهى //19:53ت م0278