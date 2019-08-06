مكة المكرمة في 05 ذو الحجة 1440 ه الموافق 06 أغسطس 2019 م واستشارك جوالة جامعة أم القرى في خدمة حجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ، بأربع فرق جوالة، في معسكرات الخدمة العامة، وفرقة جوالة في رابطة العالم الإسلامي، بمجموع 80 جوالًا و ٣ مشرفين.والتقى عميد شؤون الطلاب الدكتور عمر بن سراج سنبل, يرافقه وكيل عميد شؤون الطلاب الدكتور طلال بن علي مثنى, ومدير إدارة النشاط الكشفي عبدالرحيم بن علي الغامدي كافة المشاركين في مقر إقامتهم في المشاعر المقدسة وحثهم على الإخلاص في أداء الواجب تجاه ضيوف الرحمن, وشجعهم على العمل في خدمة ضيوف الرحمن بكل صبر وتفان, سائلا الله لهم العون والتوفيق في أداء رسالتهم على أكمل وجه .// انتهى //20:20ت م0282