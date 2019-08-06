عام / أمطار على منطقة الباحة
الثلاثاء 1440/12/5 هـ الموافق 2019/08/06 م واس
الباحة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس
هطلت اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب بقطاع السراة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان والأمير مشاري وشهبه والأمير حسام والخلب والثروة الوطني وبني ظبيان والمنتزه الوطني والشكران والقمع.
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .
// انتهى //
20:34ت م
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