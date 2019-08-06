الباحة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسهطلت اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب بقطاع السراة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان والأمير مشاري وشهبه والأمير حسام والخلب والثروة الوطني وبني ظبيان والمنتزه الوطني والشكران والقمع.جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //20:34ت م0286