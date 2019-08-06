منى 05 ذو الحجة 1440هـ الموافق 06أغسطس 2019م واسنفذت قوات الدفاع المدني بمشعر عرفات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ مساء اليوم، فرضية مواجهة حريق في مستشفى جبل الرحمة بمشعر عرفات.وأوضح قائد قوات الدفاع المدني في مشعر عرفات العميد تركي بن خويتم المطيري أن الفرضية تضمنت عملية الانتقال السريع إلى موقع الحدث، وتقييم الموقف وإيضاح الصورة العامة عن الحدث، من خلال تطبيق خطة الإطفاء والإخلاء الطبي في موقع الحادث الافتراضي ، وتنفيذ خطة الإسناد البشري من قبل الجهات المشاركة.وبين أن الفرضية تضمنت حدوث حريق في إحدى غرف التنويم بالدور الثاني بمستشفى الرحمة بمشعر عرفات أمتد لقسم الطوارئ وأجنحة التنويم ، ما تسبب في تدافع المراجعين وحالات اختناق وإغماء للمنومين، وتطلب ذلك التدخل العاجل لكافة الجهات المعنية لمعالجة الحالة.وأكد أن تنفيذ الفرضية جاء سعيًا من الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لتوفير أقصى درجات السلامة والحماية للأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والاستعداد والتدخل السريع من قبل الجهات المعنية لتنفيذ أعمال الدفاع المدني لاحتواء الموقف والقيام بعمليات الإطفاء والإنقاذ والإخلاء والإسعاف والإخلاء الطبي والإسناد.وأبان العميد المطيري أن مشاركة جميع القطاعات وسرعة الاستجابة التي تمت خلال الفرضية تمت من خلال التنسيق بين الجهات المشاركة ، عبر مركز الطوارئ الذي يعمل من خلال مركز العمليات الموحد، ما أسهم في سرعة تواجد الجهات أثناء الحادث والتعامل معه، وتطبيق إجراءات الحماية المدنية والفرز الطبي , والتأكد من استكمال استعدادات جميع الجهات لتكون على أعلى درجات جاهزيتها وقت الذروة.// انتهى //20:36ت م0288