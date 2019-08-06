حفر الباطن 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واساختتمت لجنة المقاولات بغرفة حفر الباطن اليوم اجتماعاتها التي استمرت عدة أيام مع أصحاب الكسارات والغرابيل والدفان، برئاسة رئيس اللجنة محمد بن فهيد الحربي، وحضور نائبه إبراهيم الحميدي العنزي والأمين العام أنور الشامي العنزي وممثل من محافظة حفر الباطن وممثل من أمانة حفر الباطن، وإحدى الشركات التي تم اختيارها من قبل المقاولين التي قدمت آلية لتنظيم العمل بما يساهم في القضاء على نهل الرمال.وتم خلال الاجتماعات الاتفاق على الآلية الجديدة المقترحة التي تم دراستها ومناقشتها بين أصحاب الكسارات والغرابيل والدفان واللجنة المشكلة من قبل سمو محافظ حفر الباطن، وفيها تم تحديد موقع خاص لأخذ الرمل، ووزعت المواقع على المستثمرين من أصحاب الكسارات والغرابيل ومصانع البناء والمقاولين أصحاب الدفان .فيما تتولى الشركة المنظمة التي تم اختيارها من قبل المقاولين تهيئة الموقع للمستفيدين، من تسوير الموقع كاملًا ووضع الحراسات الأمنية ومراقبة الحركة اليومية وترقيم قطع الأراضي وعمل مدخل رئيس للموقع وتجهيز نماذج تسليم الأراضي للمستفيدين منها وتوزيعها عليهم، حيث سيتم إدراج نظام إلكتروني فعال في مراقبة وتنظيم العمل والحد من التجاوزات التي تشكل خطرا من جراء نهل الرمال العشوائي الذي يتسبب في كوارث تعرض الناس لخطر السقوط في تلك الحفريات غير المسوره وتفتقد لوضع العلامات التنبيهية.كما تم أخذ التعهدات اللازمة على أصحاب الغرابيل بردم وتهذيب مواقعهم القديمة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، حيث سيتم البدء في ممارسة النشاط في غضون أيام بما يخدم الصالح العام، ويؤمن المواد الأولية للمباني بما يضمن عدم شحها من السوق، ونزول الأسعار بأكثر من ٤٠٪ عن الأسعار الموجودة حاليا في الأسواق، كما تم تشكيل لجنة لمراجعة الأسعار الواردة في الآلية المقترحة من قبل الشركة المنظمة، تتكون من مندوب من محافظة حفرالباطن والأمانة والغرفة التجارية والصناعية، لمعرفة مدى عدالتها ومناسبتها لتكون في متناول الجميع دون إضافة أعباء مالية مبالغ فيها.// انتهى//21:04ت م0290