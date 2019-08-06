السيح 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسأغلقت بلدية الخرج اليوم أحد مستودعات تخزين المواد الغذائية في المنطقة الصناعية بمدينة السيح بسبب مخالفات الاشتراطات الصحية والنظامية.وصادرت البلدية ما يزيد عن طن من اللحوم الفاسدة ، وتطبيق لائحة الغرامات بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وضواحيها والمراكز والقرى التابعة لخدمات البلدية ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.// انتهى //22:00ت م0308