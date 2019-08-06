لندن 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسأبدت الحكومة البريطانية قلقها بشأن استمرار كوريا الشمالية في إطلاق الصواريخ الباليستية.وقالت متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان رسمي اليوم :"نشعر بقلق عميق إزاء الإطلاق المتكرر للصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية، وآخرها في 5 أغسطس" .وبين إن الخطوة تمثل خرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي وتشكل تهديداً خطيراً لشركاء بريطانيا الإقليميين وللأمن العالمي.وحثّ المسؤول كوريا الشمالية على الدخول في مباحثات هادفة مع الولايات المتحدة من أجل ضمان نزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه, مشيراً إلي أنه يجب على جميع الدول الالتزام بعقوبات الأمم المتحدة بالكامل تجاه كوريا الشمالية إلى أن تلتزم بيونجيانج بالقرارات الدولية ذات الصلة.// انتهى //22:03ت م0309