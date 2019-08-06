منى 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسزار ضيوف الندوة العالمية للشباب الإسلامي من حجاج أمريكا اللاتينية مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.وتعرف ضيوف الندوة على خطوات طباعة المصاحف وإعدادها باللغات المختلفة وطرق توزيعها إلى كل بلدان العالم.وثمن ضيوف الندوة جهود المملكة العربية السعودية في خدمة وطباعة المصحف الشريف.وتستضيف الندوة العالمية لهذا العام (100) حاج من أمريكا اللاتينية من دول (البرازيل - المكسيك- فنزويلا- البيرو- كولمبيا) ضمن برنامجها لخدمة ضيوف الرحمن.// انتهى //22:06ت م0312