الطائف 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسأعلنت اللجنة المنظمة لسوق عكاظ في نسخته الثالثة عشر انطلاق عدد من فعاليات البرنامج الثقافي المتنوعة في يوم الأربعاء الـ 20 من شهر ذي الحجة الجاري، والعديد من المشاركات المرتبطة بأصالة السوق التاريخية، تحت مظلة موسم الطائف مصيف العرب .وتتضمن الفعاليات التي تستمر على مدى أسبوع عدداً من الأنشطة المتمثلة في الندوات الثقافية والأدبية ، والأمسيات الشعرية التي تمتد لثلاث ساعات، من بينها ندوات عن فيلسوف الشعراء أبو العلاء المعري، والرواية العربية الجديدة، والتحول والمضمون، وطاهر زمخشري الشاعر والإنسان، وريادة الأعمال واقع وتحديات، القيم الإعلامية في العصر الجديد، اللغة العربية في آسيا الوسطى، والنص الرقمي وسؤال المرحلة، الدراما السعودية تجارب وشهادات، واقتصاديات الفنون، العمل التطوعي عطاء وانتماء، إضافة للمداخلات التي تثري الحضور والمشاركين والأمسيات الشعرية المتعددة التي سيشهدها البرنامج الثقافي.وحرصت اللجنة المنظمة على المزج ما بين التنوع والأصالة في اختيار الجلسات لتجمع خلال أسبوع ما بين الأصالة والمعاصرة والمواضيع الأدبية، الاجتماعية، والاقتصادية والإنسانية ليكون سوق عكاظ للعام الثالث عشر على التوالي منبراً إعلامياً ومقصداً للمثقفين والعرب.//انتهى//22:23ت م0316