المدينة المنورة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسوثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" عددًا من المشاهد المختلفة لضيوف الرحمن خلال تواجدهم في مسجد الميقات بالمدينة المنورة لبدء الإحرام ، وسط الجموع البشرية التي توزعت في مصليات وساحات المسجد.ووثقت "واس" مشاهد لضيوف الرحمن الذين يودعون المدينة المنورة للالتحاق بركب الحجيج والدخول في مناسك الركن الخامس من الإسلام , وسط جهود كبيرة وأعمال جليلة, تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين , للتيسير على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم بكل سهولة واطمئنان.// انتهى //22:28ت م0317