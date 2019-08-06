جدة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.وجرى خلال الاتصال بحث تطور الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها.كما اطلع سمو ولي العهد خلال الاتصال من رئيس الوزراء الباكستاني على آخر المستجدات في إقليم كشمير.// انتهى //22:37ت م0319