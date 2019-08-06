منى 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسالتقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ، في مكة المكرمة اليوم ، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، إضافة إلى الموضوعات ذات العلاقة بترتيبات حجاج دولة الإمارات، والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.من جانبه أكد سمو الشيخ شخبوط آل نهيان على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، منوّهًا بالجهود التي تبذلها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – في خدمة ضيوف الرحمن القادمين من جميع أنحاء العالم ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة وأمان .// انتهى //22:39ت م0320