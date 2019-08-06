منى 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسأشاد حاج عراقي في العقد الثامن من عمره، بالخدمات الصحية التي يتلقاها في مدينة الملك عبدالله الطبية بعد تعرضه لأزمة قلبيه أثناء قيامه بالسعي في المسجد الحرام، وأجريت له عملية قسطرة قلبية عاجله يوم أمس، وبد سعيداً بعد نجاح العملية، كونه سيؤدي أداء فريضة الحج وهو بصحة وعافية.وأفاد الحاج العراقي سلمان غضبان رباح أن الخدمات الصحية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- خدمات جليلة تفوق الوصف، سائلاً المولى أن يجزي جميع القائمين على خدمة الحجاج خير الجزاء.وأكد أن ما شاهده على أرض الواقع من خدمات كبيرة وعناية كبيرة بضيوف الرحمن بث لديه روح الطمأنينة بتأدية حجهم وإتمامه والعودة لديارهم سالمين.وكانت مدينة الملك عبدالله قد استقبلت حالة الحاج العراقي بعد أن تعرض لأزمة قلبية مماثلة لتك التي حدثت له قبل أربعة أعوام وأجرى عملية في بلاده آنذاك، حيث تمت العناية بحالته وإجراء عملية قسطرة قلبية له، تكللت بالنجاح ولله الحمد.// انتهى //22:41ت م0322