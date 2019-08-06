القاهرة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسوجهت منظمة المرأة العربية نداء إلى المجتمع الإنساني من أجل وقف الحروب والنزاعات المسلحة، ووقف معاناة البشر والضعفاء، داعية المجتمعين العربي والدولي إلى مضاعفة الجهود لوقف الحروب، ودعم مسارات التسوية السياسية، وإيجاد حل سلمي، وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم.وقالت رئيسة منظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان في مؤتمر صحفي عقدته اليوم بمقر المنظمة في القاهرة، إن الحروب ليست قصصًا متفرقة، وإنما هي مآسي لأسر تعيش كل يوم معاناة إنسانية فوق العادة، منوهة بأن ملايين المواطنين في أكثر من دولة عربية باتوا نازحين عن ديارهم أو مهجرين قسرًا إلى دول الجوار أو عابرين ليلًا للبحار.ولفتت النظر إلى أن هناك ملايين النساء في الدول العربية، أغلبهن يعشن في ظروف قاسية وأحيانًا مأساوية، منوهة بأن شبح الأمية عاد ليطل برأسه ويلتهم ملايين الأطفال العرب، حيث قدّر تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) عدد الأطفال خارج المدارس بـ5ر5 ملايين طفل في عام 2017، وزاد عدد الأيتام والأرامل والمسنين المشردين، كما تزايد معدل تزويج القاصرات.وقالت: "نحن النساء نريد أن نكون دعاة للسلام، وأن نسام في بنائه، وفي تعزيز الروابط المجتمعية لنعطي دولنا مناعة كافية، ونريد دورًا أكبر في نشر ثقافة السلم وتنشئة الأجيال الجديدة على قيم المحبة والاعتدال والانفتاح ونبذ الكراهية والعنف والتطرف".// انتهى //23:03ت م0326