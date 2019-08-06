مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واساستقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، اليوم، في مقر إقامته بمكة المكرمة ، المُشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمنافذ الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، وقائد عام المعسكرات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور صالح بن رجاء الحربي، وعدداً من القيادات الكشفية والكشافة.وقدّم الدكتور الفهد في بداية الاستقبال شرح لسماحة المفتي عن الجهود التي تقوم بها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة الحجاج ، وتعاونها مع مختلف القطاعات بالحج ، وشرح للخرائط الارشادية التي أصدرتها الجمعية, بالإضافة إلى التطبيقات الإلكترونية التي تسهم في خدمة الحاج.وعبّر سماحة المفتي في كلمة وجهها للكشافين عن شكره لهم وهم يقومون بذلك العمل التطوعي الخيّر المبارك خاصة وأنه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث يساعدون الحاج التائه ويعينون الحجاج على أداء مناسكهم وهو عمل شرعي، منوهاً بجهود القادة الكشفيين ودورهم في تدريب وتوجيه أفراد الكشافة .// انتهى //23:04ت م0327