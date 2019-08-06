الحديثة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واساطمئن رئيس مركز الحديثة بمحافظة القريات جريد بن صالح الجريد مساء اليوم, على الحالة الصحية لحاجه أردنية مسنة تم نقلها من المحجر الصحي بالمنفذ إلى مستشفى الحديثة بسبب الاغماء وارتفاع الضغط والسكر , بعد أن استقرت حالتها الصحية .ووجه الجريد بتقديم أفضل الخدمات لها حتى تتمكن من مواصلة رحلتها والوصول إلى المشاعر المقدسة لإتمام حجها بكل يسر وسهولة .من جهته أعرب ابن الحاجة عن شكر لقيادة المملكة وشعبها على الخدمات المقدمه لضيوف الرحمن منذ وصولهم للمملكة, والأهتمام الكبير لحالة والدته الصحية .//انتهى//23:10ت م0329