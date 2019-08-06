الخرطوم 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسالتقى وكيل وزارة الخارجية السودانية عمر دهب في الخرطوم المبعوث البريطاني للسودان روبرت فيرويذر الذي يزور الخرطوم حاليًا .وبحث الجانبان التطورات في السودان، خاصة توقيع الإعلان الدستوري وما سبقه من توقيع الاتفاق السياسي حول هياكل الحكم في الفترة الانتقالية وتشكيل الحكومة المدنية.وأكد المبعوث البريطاني خلال اللقاء استعداد بلاده لدعم السودان على مختلف الأصعدة لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم به.//انتهى//23:21ت م0330