الرياض 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واستغلب الهلال على الأهلي ٤-٢ في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.وسجل مهاجم الهلال "الفرنسي " بامفيتي جوميز ٣ أهداف "هاتريك "في الدقائق 15 ، 48 ، 65 ، و"البديل " عبدالله الحافظ في الدقيقة 81، فيما سجل هدفي الأهلي "السوري "عمر السومة وديجانيني تفاريس "الرأس الأخضر "في الدقيقتين 6 ، 39 .وسيلتقي الفريقان "إياباً " يوم الثلاثاء المقبل في الرياض.//انتهى //23:22ت م0331