رياضي / الهلال يتغلب على الأهلي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم
الثلاثاء 1440/12/5 هـ الموافق 2019/08/06 م واس
الرياض 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس
تغلب الهلال على الأهلي ٤-٢ في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وسجل مهاجم الهلال "الفرنسي " بامفيتي جوميز ٣ أهداف "هاتريك "في الدقائق 15 ، 48 ، 65 ، و"البديل " عبدالله الحافظ في الدقيقة 81، فيما سجل هدفي الأهلي "السوري "عمر السومة وديجانيني تفاريس "الرأس الأخضر "في الدقيقتين 6 ، 39 .
وسيلتقي الفريقان "إياباً " يوم الثلاثاء المقبل في الرياض.
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23:22ت م
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