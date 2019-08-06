منى 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسافتتح معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص مساء اليوم, معرض الركن الخامس للفنون التشكيلية الذي نظمته إدارة الخدمات الإجتماعية بالأمانة بالتعاون مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية فرع العاصمة المقدسة.وأوضح مدير إدارة الخدمات الإجتماعية بالأمانة المهندس رائد عبدالله سمرقندي أن المعرض جاء تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 ورغبةً في تنمية المهارات, وفتح المجال للفنانين التشكيلين بالمملكة لإبراز مواهبهم , وتسليط الضوء على الأعمال والمشروعات والخدمات التي تقدمها الدولة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام خلال موسم الحج.وأشار إلى مشاركة 40 عملاً فنياً بالمعرض قُدمت من قِبل مجموعة متميزة من الفنانين التشكيليين من مختلف مناطق المملكة، لافتاً إلى تخصيص الأعمال الفنية المعروضة ضمن إطار أعمال الحج .// انتهى //23:32ت م0335