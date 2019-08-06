منى 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسنوه سفير اليونيسكو للسلام في السودان علي مهدي نوري بالتنظيم الرائع والجبار الذي تبذله مختلف الجهات الحكومية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام , مؤكد أن المملكة أثبتت قدرتها في تسيير أمور الحج وخدمة ضيوف الرحمن بتقديم جهود جبارة رغم الأعداد الكبيرة التي تتوافد للمملكة لأداء فريضة الحج .وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : الواقع منذ وصولنا إلى المملكة ندرك بصدق وأمانة هذه الدقة بالتنظيم وخصوصا المواعيد والترتيباتمنذ وصولنا من الخرطوم إلى جدة ثم إلى مكة الذي , ويقوم بهذا العمل الشباب المؤمنون بخدمة الحجاج وهذا أمر لفت إعجابي بشكل كبير جدا , والأمر الآخر الذي لفت انتباهي تنظيم عمل الأجهزة الحكومية وإصرارها على القيام بعملها دون تداخلات بينها وهو ما يؤكد استمرار هذا العمل والتنظيم الممتاز على مدى السنين الماضية مدعوماً بحرص القيادة الرشيدة بالمملكة ومتابعتها للعمل بشكل مستمر.وأضاف السفير نوري : بحكم خبرتي في العمل بالكثير من المنظمات العربية والإفريقية وغيرها, فإن الجهد الذي يبذل في تنظيم موسم الحج يحتاج إلى كفاءات كبرى وهذا ما يصعب على دول وجهات تنظيمية القيام به, لكن المملكة أثبتت عكس ذلك بالتنظيم الجبار الذي نراه والتيسير على الحجاج رغم الأعداد الكبيرة المتوافدة إلى الحج لكن رغم ذلك تمت إجراءاتنا بكل يسر وسهولة.وتابع يقول : أنا كحاج مطمئن بسبب الإرشادات اليومية والأمن الذي نراه في كل لحظة وفي جميع تنقلاتنا , وهذا الحج الذي يعدّ ركنا من أركان الإسلام لم يكن ليكتمل بهذا النقاء والصفاء لولا هذا التنظيم والإدارة الحكيمة .وأردف قائلا : ما لفت نظري المتطوعين الشباب الذين تجدهم في مكان لخدمتنا وأيضا وجود العنصر النسائي وخدمتهم لأهالينا بكل رحابة صدر ولم يتأخروا للحظة في خدمتنا وهذه من شيم أهل المملكة العربية السعودية , فلدينا شيوخ كبار بالسن لكن العناية بهم تخفف عنهم مشقة التنقل والترحال في الحج .ونوه بمبادرة برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين , وعدّها مبادرة خلاقة وإنسانية , مقدما شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين على دعوته لهم لأداء مناسك الحج , كما قدم جزيل شكره لسمو ولي العهد ولشعب المملكة الذين دأبوا في خدمة ضيوف الرحمن بكل رحابة صدر وبتنظيم كبير جدًا.// انتهى //23:44ت م0337