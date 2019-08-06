حج / متحدث سلاطين الصومال يشكر القيادة الرشيدة على ما وجده ضيوف الرحمن من حفاوة الترحيب والتنظيم المتميز منذ قدومهم
الثلاثاء 1440/12/5 هـ الموافق 2019/08/06 م واس
منى 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس
رفع متحدث سلاطين الصومال الشيخ السلطان إسماعيل سلطان ياسين شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تم تقديمه من تنظيم متميز وترحيب فائق بحجاج بيت الله الحرام , كما قدم شكره لسمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان رئيس لجنة الدعوة في إفريقيا على حفاوة الاستقبال والترحيب بقدومهم للمملكة لأداء فريضة الحج .
ونوه في تصريح لواس بالندوات الإسلامية والدورات التي نظمتها المملكة العربية السعودية في الصومال , كما نوه بدعم المملكة لبرامج تحفيظ القرآن والمؤسسات الخيرية بالصومال .
// انتهى //
23:57ت م
0339