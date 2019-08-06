منى 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسرفع متحدث سلاطين الصومال الشيخ السلطان إسماعيل سلطان ياسين شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تم تقديمه من تنظيم متميز وترحيب فائق بحجاج بيت الله الحرام , كما قدم شكره لسمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان رئيس لجنة الدعوة في إفريقيا على حفاوة الاستقبال والترحيب بقدومهم للمملكة لأداء فريضة الحج .ونوه في تصريح لواس بالندوات الإسلامية والدورات التي نظمتها المملكة العربية السعودية في الصومال , كما نوه بدعم المملكة لبرامج تحفيظ القرآن والمؤسسات الخيرية بالصومال .// انتهى //23:57ت م0339