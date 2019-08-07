الليث 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء متفرقة من محافظة الليث والقرى والهجر التابعة لها شملت وجدم, ووادي سلبة, والمجيرمة , وبني يزيد , والماء الحار, وميقات يلملم , والسعدية , وطفيل , وذنباء , ووادي العرج , وصوانة , وأجزاء من الشريط الساحلي وعدد من القرى والهجر, سالت على إثرها الأودية والشعاب .جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //01:19ت م0350