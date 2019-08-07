عام / أمطار على مراكز وقرى محافظة الليث
الأربعاء 1440/12/6 هـ الموافق 2019/08/07 م واس
الليث 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس
هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء متفرقة من محافظة الليث والقرى والهجر التابعة لها شملت وجدم, ووادي سلبة, والمجيرمة , وبني يزيد , والماء الحار, وميقات يلملم , والسعدية , وطفيل , وذنباء , ووادي العرج , وصوانة , وأجزاء من الشريط الساحلي وعدد من القرى والهجر, سالت على إثرها الأودية والشعاب .
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى //
01:19ت م
0350