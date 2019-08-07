طرابلس 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسجددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" دعوتها جميع أطراف النزاع في ليبيا لوقف الهجمات على المناطق المدنية وإبعاد جميع الأطفال عن الأذى وفقاً لالتزاماتهم بالقانون الدولي الإنساني.وقالت المنظمة في بيان لها اليوم : إنها تلقت تقارير تفيد بأن أطفالاً ونساءً كانوا من بين 43 شخصاً قتلوا مؤخرًا في جنوب ليبيا، لافتة النظر إلى أن قتل الأطفال أو تشويههم يعد أحد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.// انتهى //02:09ت م0355