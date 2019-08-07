تونس 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسحصلت تونس على منحة من الاتحاد الأوروبي بنحو 40 مليون دولار تخصص لدعم قطاع الصيد البحري وتطوير الأحياء الشعبية.وتم توقيع الاتفاقية اليوم من قبل وزارة التنمية والاستثمار في الحكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، وسيخصص الجزء الأكبر من المنحة لتحسين الخدمات والبنية التحتية في عدد من الأحياء الشعبية التونسية.// انتهى //03:19ت م0358