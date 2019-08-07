عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1440/12/6 هـ الموافق 2019/08/07 م واس
الرياض 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ رئيس كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأرجنتيني
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني
أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ سداد الفاخري
أمير عسير يكرم رجل الأمن حسن الشهري
المفتي يلتقي الدعاة وطلبة العلم المشاركين في توعية ضيوف الرحمن
وزير الاعلام يفتتح سينما «موفي» في جدة
بنتن يستقبل وزير الري والموارد المائية رئيس بعثة الحج المصرية
وزير الحج والعمرة يرعى حفل تدشين مبادرات «تنسيقي حجاج الداخل»
شخبوط ينوه خلال لقائه بنتن بجهود المملكة في خدمة الحجاج
مدير الأمن العام يتفقد قيادة وتنظيم المشاة بمشعر منى
وصول أكثر من 1.8 مليون حاج للمملكة
«الحج» تطلق حزمة من المشاريع والمبادرات والخدمات المتطورة
17 ألف مشارك من قوات الدفاع المدني في خدمة ضيوف الرحمن
14 لجنة تجندها الشؤون الإسلامية لخدمة ضيوف برنامج خادم الحرمين
تفويج الحجاج من المدينة المنورة لمكة والمشاعر المقدسة بنجاح
قوة أمن الطرق تكثف جهودها تزامناً مع تفويج الحجاج من إلى مكة
قوات الدفاع المدني بمشعر عرفات تنفذ فرضية حريق بمستشفى جبل الرحمة
«الصحة» ترفع جاهزية مستشفياتها لمواجهة الإجهاد الحراري في الحج بمراوح الرذاذ
سفارة المملكة في الأردن تودع ضيوف خادم الحرمين من الحجاج الفلسطينيين
إعادة 25 ألف حاج مخالف لأنظمة الحج
سفير المملكة يسلم السودان 50 ألف طن من الأسمدة والمغذيات الزراعية
«مدني جازان» يحذر من الاقتراب من مجاري السيول وعبور الأودية
وزير يمني يدعو للتحقيق في فساد بعض المنظمات الأممية
طالبان تدعو لمقاطعة الانتخابات الأفغانية وتهدد بتنفيذ هجمات
بريطانيا تدعو الإتحاد الأوروبي الى تغيير موقفه بشأن اتفاقية المغادرة
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