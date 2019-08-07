الرياض 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيس كوت ديفوار بذكرى استقلال بلادهولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأرجنتينيولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستانيأمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ سداد الفاخريأمير عسير يكرم رجل الأمن حسن الشهريالمفتي يلتقي الدعاة وطلبة العلم المشاركين في توعية ضيوف الرحمنوزير الاعلام يفتتح سينما «موفي» في جدةبنتن يستقبل وزير الري والموارد المائية رئيس بعثة الحج المصريةوزير الحج والعمرة يرعى حفل تدشين مبادرات «تنسيقي حجاج الداخل»شخبوط ينوه خلال لقائه بنتن بجهود المملكة في خدمة الحجاجمدير الأمن العام يتفقد قيادة وتنظيم المشاة بمشعر منىوصول أكثر من 1.8 مليون حاج للمملكة«الحج» تطلق حزمة من المشاريع والمبادرات والخدمات المتطورة17 ألف مشارك من قوات الدفاع المدني في خدمة ضيوف الرحمن14 لجنة تجندها الشؤون الإسلامية لخدمة ضيوف برنامج خادم الحرمينتفويج الحجاج من المدينة المنورة لمكة والمشاعر المقدسة بنجاحقوة أمن الطرق تكثف جهودها تزامناً مع تفويج الحجاج من إلى مكةقوات الدفاع المدني بمشعر عرفات تنفذ فرضية حريق بمستشفى جبل الرحمة«الصحة» ترفع جاهزية مستشفياتها لمواجهة الإجهاد الحراري في الحج بمراوح الرذاذسفارة المملكة في الأردن تودع ضيوف خادم الحرمين من الحجاج الفلسطينيينإعادة 25 ألف حاج مخالف لأنظمة الحجسفير المملكة يسلم السودان 50 ألف طن من الأسمدة والمغذيات الزراعية«مدني جازان» يحذر من الاقتراب من مجاري السيول وعبور الأوديةوزير يمني يدعو للتحقيق في فساد بعض المنظمات الأمميةطالبان تدعو لمقاطعة الانتخابات الأفغانية وتهدد بتنفيذ هجماتبريطانيا تدعو الإتحاد الأوروبي الى تغيير موقفه بشأن اتفاقية المغادرة// يتبع //06:01ت م0003