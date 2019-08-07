وذكرت صحيفة " عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( «الملالي» في غيبوبة الوعي السياسي ) : أنه في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الإيراني من وطأة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وتردي الأحوال المعيشية المتهالكة التي تشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي يقابلها ارتفاع قياسي في «مؤشرات البؤس» التي يعنى بها «إجمالي نسبتي البطالة والتضخم» التي بلغت نحو 40%، بينما كانت العام الماضي أقل من 20% فقط، كنتيجة واقعية لتخبطات النظام على جميع الأصعدة، وفي تناقض صارخ مع هذا الوضع البائس في الداخل الإيراني تتعالى حدة أصوات قادة النظام بتصريحات رعناء وجوفاء تناكف بها القوى العالمية وتبتزها بتصريحات رنانة متضخمة تزيد من حدة التوترات والتصعيد مع واشنطن ولندن التي لا تزال تتعاطى مع الأزمة عبر جميع السبل الدبلوماسية الممكنة في محاولة منها لاحتواء حماقات طهران في مضيق هرمز وتهديداتها المتواصلة لحرية وسلامة الملاحة البحرية في أحد أهم المضائق المائية في العالم. وتأتي التصريحات المتضخمة للرئيس الإيراني حسن روحاني بالأمس، بقوله إن الحرب مع بلاده هي «أم كل الحروب»، في ذات السياق مع بنك التصريحات الإيرانية المنفصلة تماما عن الواقع الذي تعيشه البلاد، وتؤكد مجدداً أن هذا النظام يعيش في غيبوبة، فاقداً جميع مقومات الوعي السياسي والأهلية الكافية لإدارة دولته، وأثبت للعالم مراراً وتكراراً أن مهاترات نظام «الملالي» وخروجه الدائم على القواعد العالمية ونكثه للاتفاقيات والمعاهدات الدولية يقدم دلالات كافية بأنهم ليسوا سوى عصابة إرهابية مارقة تستدعي تكاتف العالم والمنظمة الأممية للتصدي له.// انتهى //06:02ت م0006