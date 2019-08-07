منى 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسأحدثت النقلة النوعية في خدمات النقل لضيوف الرحمن في مواسم الحج، تسهيلات وانسيابية أثناء رحلتهم الإيمانية، طوت معها صفحة من المشقة بالعودة إلى الماضي ، ومنذ ذلك الجهود التي تضطلع بها النقابة العامة للسيارات منذ ما يزيد عن سبعة عقود،فقد جاء إنشاؤها بهدف تنظيم وتسهيل عملية نقل الحجاج ،فضلاً عن مواكبة أحدث الوسائل وتوظيفها خلال الحج .وأسهمت النقابة منذ إنشائها عام 1368هـ في نظامها الأول والثاني في عام 1372هـ في سن التنظيمات وتحديد أنواع المركبات وآلية سيرها ، ومواكبة ما شهدته صناعة الحافلات في أواخر القرن العشرين حتى أضحت أكبر مؤسسة على مستوى العالم ينظوى تحت إدارتها أكثر من 19 ألف حافلة حديثة .العناية بشؤون الحجاج أخذت منحنى آخر في العهد السعودي فكان التحول في خدمة نقل جموع الحجيج في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز - رحمه الله - وبدأ العمل وفق معطيات العصر بدخول السيارات في عام 1343هـ ، فيما نظمت آلية النقل بالأبل فكان لها طائفة تنسق أعمالها واستمر العمل بهذا النظام حتى تم إيقافه نهائياً عام 1365هـ.وبحسب الخطة التشغيلية في موسم حج هذا العام 1440 هـ ، تستعد النقابة العامة للسيارات لنقل 1,741,000 حاج من خلال تنظيم عمل 49 شركة ومؤسسة نقل مزودة بأسطول من الحافلات تعداده 19,085 حافلة منها 3,888 حافلة موديل 2020.// يتبع //09:12ت م0035

وتقوم " النقابة " بتنظيم نقل الحجاج عبر نظام الردين ونظام الرد الواحد كما يوجد نظام النقل الترددي والنقل بالقطار داخل المشاعر المقدسة حيث توزع أنماط النقل بنسب معينة على مؤسسات الطوافة.وتتولى إدارة الاشراف الميداني تنفيذ الخطة التشغيلية للنقابة العامة العامة للسيارات وشركات النقل التابعة لها ومراقبة التشغيل والتدخل في الوقت المناسب حسب معايير الأداء المستهدفة, فيما أنشئ 16 مركزا للاستقبال والتفويج والمساندة على الطرق، وخصصت 14 دورية ميدانية ، و480 ورشة متنقلة و118 آلية للطوارئ على الطرق .وتعمل غرفة القيادة والسيطرة بالنقابة على رصد ومعالجة البلاغات آلياً بما يسهم في المتابعة اللحظية للحافلات، إضافة إلى رصد الأعطال وتحويلها للجهات المختصة في النقابة لمعالجتها, كذلك قياس مؤشرات الأداء من خلال منصة (ضيف) الإلكترونية التي تعنى بعملية تتبع الحافلات وإرشادها وتشغيلها وجدولتها.وتعمل النقابة العامة للسيارات ضمن منظومة تكاملية للتنسق مع العديد من الجهات ذات العلاقة أبرزها وزارات الحج والعمرة والنقل والصحة والإعلام وإمارتي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأمن العام والهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف ومؤسسات الطوافة ومؤسسة الأدلاء ومكتب الوكلاء ومكتب الزمازمة الموحد والخطوط الجوية السعودية وهيئة الهلال الأحمر السعودي.// انتهى //09:12ت م0036