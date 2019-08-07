حج / البريد السعودي يتيح خدمة الطلب الإلكتروني لتلقي الطرود من مقر إقامة الحاج للشحن إلى أنحاء العالم
الأربعاء 1440/12/6 هـ الموافق 2019/08/07 م واس
منى 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس
أطلق البريد السعودي خدمة لضيوف الرحمن لتلقي الطرود من مقر إقامة الحاج إلى الشحن من مكة المكرمة والمدينة المنورة ليتم شحنها إلى أنحاء العالم .
وتمكن هذه الخدمة الحاج أن يقوم بطلب تلقي الطرود إلكترونيا عن طريق الرابط : https://pickup.sp.com.sa
وتهدف هذه الخدمة إلى تسخير كل ما من شأنه أن يسهل على ضيوف الرحمن لشحن طرودهم بكل يسر .
وتعد خدمة تلقي الطرود من مقر إقامة الحاج ضمن برامج البريد السعودي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
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09:16ت م
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