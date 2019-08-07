منى 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسأطلق البريد السعودي خدمة لضيوف الرحمن لتلقي الطرود من مقر إقامة الحاج إلى الشحن من مكة المكرمة والمدينة المنورة ليتم شحنها إلى أنحاء العالم .وتمكن هذه الخدمة الحاج أن يقوم بطلب تلقي الطرود إلكترونيا عن طريق الرابط : https://pickup.sp.com.saوتهدف هذه الخدمة إلى تسخير كل ما من شأنه أن يسهل على ضيوف الرحمن لشحن طرودهم بكل يسر .وتعد خدمة تلقي الطرود من مقر إقامة الحاج ضمن برامج البريد السعودي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى //09:16ت م0039