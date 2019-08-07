مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسخصصت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة 75 مبنى مدرسياً لصالح الجهات الحكومية والأمنية المشاركة في حج هذا العام 1440؛ حيث تم تسليم المدارس الحكومية لعدد من الجهات الحكومية والأمنية في عدة أحياء من مكة المكرمة لاستخدامها وقت الحاجة وفي الحالات الطارئة والضرورية خلال موسم حج 1440هـ وذلك من منطلق حرص الإدارة علي تسخير جميع إمكانياتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام مع مثيلاتها من الجهات الحكومية الأخرى وفق تطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتنفيذاً لتوجيهات معالي وزير التعليم نحو المساهمة في أداء الواجب الوطني لخدمة حجاج بيت الله الحرام في كل الخدمات، وتسخيراً لكل الموارد المتاحة بما يساند الجهات العاملة في الحج لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.وتم إخلاء المدارس لصالح الجهات الحكومية والأمنية في عدة أحياء بمكة المكرمة وقد استفادت منها 18جهة حكومية وأمنية هي شرطة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للمرور وكلية الملك فهد الأمنية وقوات الأمن الخاصة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر السعودي وجمعية درهم وقاية وجمعية الكشافة السعودية وكلية الطب بجامعة أم القرى ووكالة التخطيط والتطوير بوزارة الحج وجمعية عناية للإنجاز ومراكز الأحياء وجمعية غوث ومتطوعي ومتطوعات الدفاع المدني.// انتهى //09:26ت م0040