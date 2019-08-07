بيروت 6 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 7 أغسطس 2019 م واسواصلت البحرية الإسرائيلية انتهاكها لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية ولقرار مجلس الأمن رقم 1701 من خلال الدوريات المكثفة التي تقوم بها زوارقها الحربية داخل المياه اللبنانية.وأفاد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم، أن زورقًا حربيًا إسرائيليًا أقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالي 90 متراً، وأقدم على إلقاء قنبلة صوتية في المياه المذكورة.ولفت البيان إلى أنه زورقا مماثلاً أقدم على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالي 90 مترا، ولمدة 15 دقيقة.كما أقدم زورق حربي إسرائيلي على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالي 80 مترا، ولمدة 4 دقائق، وأقدم عناصره على التكلم باللغة العبرية عبر مكبرات صوت.وأشار البيان إلى أنه جرت متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الطوارئ الدولية المعززة العاملة في الجنوب اللبناني "اليونيفيل".// انتهـى //10:59ت م0053