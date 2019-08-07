مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسأطلقت إدارة الإعلام والاتصال بالمسجد الحرام برنامج "عيش الحرم" الموسم الثاني وهو: برنامج تلفزيوني توعي وإرشادي وثقافي يسلط الضوء على الحرمين الشريفين وكل ما تقدمه المملكة لخدمة الحجاج والعمار والزوار، ويتكون من 15 حلقة وتتراوح مدة الحلقة من 6 إلى 8 دقائق موزعة على فقرتين، ويبث بمعدل ساعتين ونصف يومياً على قنوات عدة وقد استغرق إنتاج البرنامج أكثر شهر ونصف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال سلطان بن سعود المسعودي أن الإدارة باشرت استعداداتها لموسم الحج هذا العام وحرصت على تنوع المحتوى وتقديمه بشكل مبسط وشيِّق، مؤكداً أن البرامج التي قدمتها الإدارة أسهمت ولله الحمد في التعريف بالخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، وتشرف عليها الرئاسة لخدمة ضيوف الرحمن الذين أتوا من جميع بلدان العالم لأداء هذا النسك العظيم، لافتا إلى أن هذا البرنامج يبث على عدة قنوات فضائية ومن أهمها السعودية، SBC، اقرأ، مكة، المجد، نور دبي، الرسالة، قناة العين.الجدير بالذكر لقي البرنامج في موسمه الأول رواجاً كبيراً بين الإعلاميين والمتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //11:15ت م0057