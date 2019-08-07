كابل 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسأعلنت حركة طالبان الإرهابية مسؤوليتها عن انفجار سيارة مفخخة خارج مركز شرطة في حي يقع غربي العاصمة الأفغانية كابل، وأسفر عن إصابة 95 شخصًا على الأقل.وقال المتحدث باسم حركة طالبان ، ذبيح الله مجاهد في تصريح له إنه تم استهداف مركز تجنيد تابع لـلحكومة الأفغانية .من جهته أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية أن نساءً وأطفالاً كانوا من بين المصابين.بدوره قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن الانفجار وقع عند مدخل مركز للشرطة في حي "قلعة-أي-شادا".وأظهرت مقاطع الفيديو والصور على وسائل التواصل الاجتماعي دخانا كثيفا يتصاعد جراء الانفجار.// انتهى //11:18ت م0058