مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسقامت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالمسجد الحرام بتوزيع الوجبات على حجاج بيت الله الحرام ، بحضور مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية محمد بن حسن الباتي، وعدد من منسوبي الإدارة العامةوأوضح الباتي أن ذلك يأتي ضمن حملة / خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا / في موسمها السابع ، لافتا النظر إلى أن هذه المشاركة تأتي تعزيزاً للدور الاجتماعي تجاه ضيوف الرحمن والاحتفاء بهم، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وبمتابعة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام ضيوف بيت الله الحرام.// انتهى //11:21ت م0060