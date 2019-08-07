سيئول 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسانخفضت أسعار النفط اليوم مع استمرار تأثر السوق بالضرر المحتمل على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود بفعل تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.وبحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 19 سنتا أو 0.32 % إلى 58.75 دولار للبرميل .وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.22 % عن آخر تسوية إلى 53.51 دولار للبرميل.// انتهى //11:26ت م0062